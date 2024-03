L’ex premier Giuseppe Conte ancora una volta contro le iniziative del Governo Meloni: “attacchi alla magistratura”.

Le parole di Giuseppe Conte contro il Governo Meloni in merito alla Magistratura

«È l’ennesima provocazione di un governo inadeguato e pericoloso. Le uscite complottiste dei giorni scorsi di Palazzo Chigi e Via Arenula, con cui Giorgia Meloni ha sfidato l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, sono la dimostrazione di quei tratti reazionari che questo esecutivo ha evidenziato sin dal primo decreto sul rave party. L’attacco alla magistratura per trovare un salvacondotto ai suoi “fratelli d’Italia” Delmastro e Santanchè non è tollerabile».

Scontro tra Giuseppe Conte e il Governo

«È in atto uno smantellamento meticoloso e inesorabile della normativa anti corruzione e di essenziali strumenti investigativi come le intercettazioni. Non è cosa da poco. E nessuno può restare alla finestra a osservare inerte, pena la corresponsabilità. Occorre una mobilitazione dentro e fuori il Parlamento».

Inoltre, l‘ex premier e guida del Movimento Cinque Stelle, ha dichiarato: