Controlli della guardia di finanza: scoperti lavoratori in nero in Sicilia

Controlli della guardia di finanza: scoperti lavoratori in nero in Sicilia

Un’operazione contro il lavoro nero in Sicilia

Recenti controlli condotti dalla guardia di finanza nella provincia di Catania hanno portato alla luce una situazione allarmante riguardante il lavoro irregolare. In particolare, sono stati identificati centotré lavoratori in nero e quaranta irregolari in una serie di interventi che hanno coinvolto diversi esercizi commerciali situati nel versante Sud-Ovest dell’Etna. Queste operazioni, che hanno visto la partecipazione attiva delle Fiamme gialle, sono state effettuate in risposta a segnalazioni di irregolarità nel settore commerciale.

Le sanzioni e le conseguenze per le attività commerciali

Le violazioni riscontrate hanno portato alla proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale per ben diciotto esercizi, i quali sono stati segnalati all’ispettorato del lavoro di Catania. La ragione di tali provvedimenti è il superamento della soglia del 10% di personale impiegato in nero. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate per queste violazioni ammontano a un totale di 1.869.930 euro, cifra che evidenzia la gravità della situazione e l’impatto economico delle irregolarità nel settore.

Controlli mirati nella movida e nei ristoranti

Un caso emblematico è stato registrato in uno dei locali della movida di Adrano, dove i militari hanno scoperto la presenza di dodici lavoratori, di cui ben dieci in nero e due irregolari. Inoltre, è emerso l’utilizzo di mezzi di pagamento non tracciabili, un ulteriore indicatore di evasione fiscale. Le sanzioni per queste violazioni hanno superato i 205.000 euro. Anche in un ristorante di Paternò sono stati trovati sette lavoratori in nero, con il pagamento degli stipendi non tracciati, portando a una sanzione massima di 106.900 euro per il proprietario.

Questi eventi sottolineano l’importanza dei controlli da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto delle normative lavorative e fiscali. La guardia di finanza continua a intensificare le operazioni di monitoraggio per combattere il fenomeno del lavoro nero, che non solo danneggia i lavoratori, ma compromette anche l’intera economia locale.