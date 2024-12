Stando ai controlli effettuati dai Nas in tutta Italia, un b&b su 5 sarebbe irregolare, con difformità concentrate in particolare a Roma, dove su 30 strutture ispezionate, 7 risultano in difetto. “Quello della proliferazione incontrollata dei b&b è un fenomeno che non conosce arresto, specialmente negli ultimi anni e nelle principali località turistiche, tra cui Roma, dove sarà presto inaugurato l’Anno Giubilare”, fanno notare i Nas. “E sono sempre più numerosi gli appartamenti che vengono frazionati per ricavarne strutture ricettive”.

Controlli Nas sui b&b, trovate 200 strutture irregolari

Sono state oltre 1000 le strutture verificate, per un totale di 200 b&b irregolari per difformità dei titoli autorizzativi, carenze igienico sanitarie, aumento della capacità ricettiva e violazioni della sicurezza. Risulterebbero 10 le strutture sequestrate, per un ammontare di circa 3,5 milioni di euro. Sarebbe stato scoperto inoltre un b&b totalmente abusivo in provincia di Pescara situato nel garage di un’abitazione. Le verifiche avrebbero portato a una lunga lista di irregolarità, con una segnalazione di 174 persone all’autorità amministrativa e 23 a quella giudiziaria, 289 violazioni di carattere amministrativo e 31 di carattere penale, con sanzioni per oltre 155mila euro.

Sospesi b&b irregolari dai Nas

Sarebbero stati inoltre ritirarti 60 chili di alimenti rinvenuti in cattivo stato di conservazione e privi di rintracciabilità. Sospeso un b&b in provincia di Asti per mancanza di autorizzazione e uno in provincia di Frosinone perché trovato privo di alcuni requisiti, come la presenza della cucina. Nel centro storico di Palermo, invece, sarebbe stato sequestrato quello che era solo in apparenza un b&b: si trattava invece di un vero e proprio albergo, con 22 stanze e circa cento posti letto.