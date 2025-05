Controversie elettorali in Sardegna: la sentenza su Alessandra Todde

Il caso di Alessandra Todde e le spese elettorali

Il Tribunale ordinario di Cagliari ha recentemente respinto il ricorso presentato dalla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro un’ordinanza-ingiunzione che ha portato alla sua decadenza. Questa decisione è stata presa in seguito all’analisi delle spese sostenute dalla governatrice durante la campagna elettorale per le regionali del febbraio 2024, dove sono state riscontrate irregolarità significative.

Le implicazioni della sentenza

La sentenza emessa dal collegio della prima sezione civile, presieduto da Gaetano Savona, ha sollevato interrogativi sulla competenza del Collegio di Garanzia e sulla possibilità di impugnare l’ordinanza-ingiunzione. Secondo la legge, la questione della decadenza spetta al Consiglio regionale, e non al Tribunale. Questo aspetto ha portato Todde a dichiarare che la sentenza presenta punti controversi, in particolare riguardo alla proporzionalità della sanzione e alla responsabilità nella rendicontazione delle spese.

Le reazioni e le prossime mosse

In risposta alla sentenza, Todde ha espresso il suo disappunto, sottolineando che non vi è stata alcuna violazione della trasparenza, poiché il Comitato che ha gestito le spese ha sempre reso conto delle somme ricevute e spese. Nonostante le pressioni per le sue dimissioni da parte del centrodestra, la presidente ha ribadito la sua intenzione di continuare a lavorare per il bene della Sardegna, con incontri e giunte già programmati.

Il futuro della legislatura sarda

Con la sentenza ora al vaglio del Consiglio regionale e la Corte Costituzionale che si riunirà per discutere il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione contro lo Stato, il futuro della legislatura sarda rimane incerto. La questione delle spese elettorali e della loro rendicontazione potrebbe avere ripercussioni significative non solo per Todde, ma per l’intero Consiglio regionale, che si trova a dover affrontare una situazione complessa e delicata.