Convegno a Roma su safety and security per porti e aeroporti

Roma, 28 mar. (askanews) – Presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a Roma si è tenuto il convegno “Affrontare le sfide di Safety & Security nelle infrastrutture critiche Portuali e Aeroportuali”. L’evento è stato organizzato da Cambium Networks, Motorola Solutions e Aikom Technology in collaborazione con il Dipartimento del Commercio dell’Ambasciata Statunitense. Sono intervenuti Isabella Cascarano, Ministro consigliere per gli Affari Commerciali dell’Ambasciata Americana, Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alessio Murroni, Vice President of Sales, Cambium Networks, Massimo Marciani per Freight Leaders Council, Angelo Tofalo, per Cyber Security Italy Foundation, Pietro Caminiti, per Aeroporti di Roma, Paolo Quercia, per Centro Studi MIMIT, Andrea Di Paolo, per BAT Trieste, Michelangelo Chinni, per RAM SpA, e Lorenzo Spadoni,per Motorola Solutions Italia. Andrea Morbelli, di Open Gate Italia, ha moderato l’evento.

Alessio Murroni, Vice President of Sales di Cambium Networks ha spiegato: “Cambium Networks è leader a livello mondiale per le infrastrutture wireless, per la banda larga ed il wifi. E’ nata nel 2011 come uno spin-off di una business unit della Motorola Solution. Nel corso degli anni ha consolidato il proprio posizionamento sia sulla parte service provider sia anche per le soluzioni di networking di classe enterprise. Da sempre Cambium è attenta alle necessità dei clienti anche più esigenti che utilizzano i nostri prodotti per la realizzazione di applicazioni mission critical”.

E ha anticipato alcuni dei temi della discussione: “Oggi parlerò di alcuni progetti molto importanti che abbiamo fatto, progetti di tipo mission critical, parleremo di una rete wifi che è stata realizzata di recente sia per la parte indoor che per la parte outdoor per un importante aeroporto in Italia, il terzo a livello italiano dove transitano oltre 11 milioni di passeggeri l’anno”. “Parleremo anche di altri progetti interessanti in ambito portuale, sia porti commerciali che porti turistici dove anche in questo caso le nostre soluzioni vengono utilizzate sia per l’accesso wifi ma anche per la realizzazione di reti di video sorveglianza. E’ importante notare che in ambito di porti commerciali stiamo parlando veramente di reti mission critical”.

E illustrato gli elementi distintivi delle soluzioni Cambium Networks: “Cambium vanta diversi caratteri distintivi, uno fra tutti, forse anche il più noto è quello di avere delle soluzioni particolarmente interessanti per l’ambito dell’ultra high density, quindi per tutti quegli ambienti dove abbiamo un’alta densità di clients, di persone che si connettono alla rete”.