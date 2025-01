Il 2025 inizia con una piacevole sorpresa per le coppie senza figli e per i single. Anche per loro sono previsti numerosi bonus, ideati per alleviare le spese quotidiane. Tutto quello che c’è da sapere.

I bonus per le coppie senza figli e single nel 2025

Anche nel 2025, le aziende continueranno a erogare benefit fino a 1.000 euro per i dipendenti senza figli a carico, con esenzione fiscale.

Le giovani coppie, soprattutto quelle senza figli, che spesso affrontano difficoltà nel gestire le spese quotidiane, possono contare su una buona notizia anche per il 2025: il bonus affitto è stato confermato, con alcune modifiche. Questo incentivo prevede una detrazione minima di 991,60 euro, ma per poter usufruirne, ci sono alcuni requisiti da soddisfare. In particolare, la detrazione è valida solo nei primi quattro anni di contratto di affitto e solo se una parte dell’immobile o l’intera abitazione è utilizzata come residenza del locatario, e non come abitazione principale. Infine, questa agevolazione è destinata a chi ha un’età compresa tra i 20 e i 31 anni, non ancora compiuti, al momento della sottoscrizione del contratto di affitto. Inoltre, il reddito annuale complessivo del richiedente non deve superare i 15.493,71 €.

Per ottenere il bonus, che prevede una detrazione fiscale del 20%, bisogna fornire all’Agenzia delle Entrate, durante la dichiarazione dei redditi, i dati del richiedente, le informazioni sul contratto d’affitto, il reddito annuale e la documentazione dell’immobile. Sono esclusi gli immobili di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), quelli di edilizia residenziale pubblica e ad uso turistico.

Un’altra misura riguarda l’acquisto della prima casa, con la proroga della sua validità per il triennio 2025-2027. È un fondo di garanzia statale destinato a giovani coppie, famiglie con molti figli e under 36, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, approvata il 30 dicembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. In dettaglio, la garanzia statale copre normalmente il 50% dell’importo del mutuo, ma per i giovani under 36 con un ISEE fino a 40.000 euro annui, può arrivare fino all’80% del prezzo di acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese aggiuntive. L’importo totale del finanziamento non può superare i 250.000 euro e deve essere adibito a residenza principale. Infine, non può rientrare nelle categorie catastali A1: abitazioni signorili, ville e castelli.

Per le giovani coppie sono previsti incentivi anche per lavori di ristrutturazione o costruzione della prima casa. L’agevolazione principale consiste nella possibilità di detrarre il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori sui mutui ipotecari, sottoscritti dal 1998 in poi per la ristrutturazione, la costruzione o l’acquisto della prima casa, fino a un massimo di 2.582,25 euro per i mutui destinati a ristrutturazione o costruzione.

Tra le altre misure ci sono l’Ecobonus, il bonus mobili ed elettrodomestici e il Sismabonus.

Il Bonus Psicologo: un aiuto concreto per il benessere mentale

Rinnovato e potenziato per il 2025 rispetto al 2024: il governo ha previsto un finanziamento aggiuntivo di 1,5 milioni di euro per coprire le spese delle sedute di psicoterapia. Pertanto, è disponibile per single, giovani, inclusi i minori, come gli studenti fino alle scuole superiori, e coppie senza figli. I requisiti per accedere all’agevolazione sono la residenza in Italia e un ISEE non superiore a 50.000 euro. Si attende la data per inviare le richieste, che sarà annunciata dall’INPS con almeno 30 giorni di preavviso e avrà una durata minima di 60 giorni.