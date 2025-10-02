Cordier (Groupama): "Groupama con Fai, prossimità e tutela territorio valori condivisi"

Cordier (Groupama): "Groupama con Fai, prossimità e tutela territ...

Cordier (Groupama): "Groupama con Fai, prossimità e tutela territ...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Quella tra Groupama Assicurazioni e il Fai è una partnership di lunga data: dal 2011 supportiamo il Fai come Golden Donor e tre anni fa abbiamo scelto di trasformare questo sostegno in una collaborazione strutturata per le Giornate d’Autunno. Un evento c...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Quella tra Groupama Assicurazioni e il Fai è una partnership di lunga data: dal 2011 supportiamo il Fai come Golden Donor e tre anni fa abbiamo scelto di trasformare questo sostegno in una collaborazione strutturata per le Giornate d’Autunno. Un evento che ci consente di tradurre in azioni concrete il nostro impegno per il territorio e per le comunità locali.

La prossimità è parte integrante della nostra origine mutualistica e significa proteggere non solo come assicuratori, ma come partner delle comunità". Così Pierre Cordier, amministratore delegato di Groupama Assicurazioni, in occasione della presentazione delle Giornate Fai d’Autunno 2025 a Roma.

"Custodire i luoghi speciali che raccontano l’identità del Paese significa prendersi cura della nostra storia, offrendo a tutti la possibilità di goderne e di emozionarsi. Prossimità è anche sinonimo di prevenzione, e di supporto all’educazione della cittadinanza nel prendere coscienza di nuovi rischi e nuove esigenze di protezione per persone e aziende, attraverso l’offerta di soluzioni di welfare per i dipendenti di Pmi", ha concluso Cordier.