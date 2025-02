Corruzione, Busia (Anac): "Usa fa passi indietro su prevenzione, Ue e Italia diventino leader"

Corruzione, Busia (Anac): "Usa fa passi indietro su prevenzione, Ue e It...

Corruzione, Busia (Anac): "Usa fa passi indietro su prevenzione, Ue e It...

Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - “In un momento storico in cui, purtroppo, anche gli Stati Uniti stanno facendo passi indietro sulla prevenzione della corruzione è importante oggi non abbassare la guardia e lavorare duro perché investire nella prevenzione conviene e crea crescita - ...

Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – “In un momento storico in cui, purtroppo, anche gli Stati Uniti stanno facendo passi indietro sulla prevenzione della corruzione è importante oggi non abbassare la guardia e lavorare duro perché investire nella prevenzione conviene e crea crescita – lo ha detto il presidente di Anac, Giuseppe Busia, all’evento ’Zero Corruption’ che si è tenuto a Roma al MAXXI -. Quindi, oggi l’Europa deve prendere la leadership a livello globale per contrastare la corruzione”.

“L’Italia ha fatto passi indietro e dobbiamo dimostrare che siamo, possiamo e dobbiamo essere leader sia sul lato pubblico sia su quello privato”, ha continuato illustrando la situazione italiana. Il presidente di Anac ha poi dedicato un passato all’intelligenza artificiale che considera “uno strumento che deve garantire la prevenzione alla corruzione, puntando sempre di più sull’aumento della trasparenza” e per questo “abbiamo bisogno che sia nel pubblico che nel privato si investa in trasparenza, si lavori per accrescerla perché questa dà insieme efficienza, capacità di agire più rapidamente e capacità di controllare e verificare, aumentando la competizione tra le imprese e la sana concorrenza”.

“Questo è quello che stiamo facendo come Anac attraverso la digitalizzazione dei contratti pubblici – ha concluso Busia -. Dalla programmazione fino all’ultima fattura è necessario garantire che ci sia trasparenza, controllabilità e capacità di spendere meglio soldi pubblici per premiare le imprese migliori”