Cortei: Parrini, 'Salvini legga e metta in pratica parole Mattarella'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Sulle violenze a Pisa dice la sua l'ineffabile Matteo Salvini: 'le parole di Mattarella si leggono e non si commentano'. E invece no, Salvini. Le parole di Mattarella vanno lette, commentate e soprattutto messe in pratica. E tu devi farlo più d...