Covid: Ecdc, 'situazione estremamente grave, servono subito precauzioni'

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) – "Siamo nel pieno di una situazione estremamente grave con alti livelli di trasmissione della variante Delta. E, viste le incertezze su Omicron, oltre a una situazione già grave dobbiamo adottare misure precauzionali ora. Serve quindi un'azione urgente e forte ora per aiutarci a mantenere bassa la trasmissione, alleviare il pesante fardello sui sistemi sanitari e mantenere le persone vulnerabili al sicuro durante le vacanze".

Lo sottolinea l'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, durante un aggiornamento sulla situazione pandemica in Europa. Per gli esperti occorre, "aumentare la copertura vaccinale in tutti i gruppi" della popolazione e "prendere in considerazione il richiamo del vaccino per tutti gli adulti, ma soprattutto per gli over 40, per i fragili e gli anziani"