Covid: Fontana, 'farò di tutto per evitare ulteriori restrizioni'

Milano, 21 dic. (Adnkronos) – "Sono dell’opinione che bisogna fare di tutto per ridurre la pericolosità che deriva dai contagi ma ridurre il più possibile ogni forma di restrizione. I nostri cittadini hanno sofferto tanto, le attività economiche hanno sofferto tanto, ma soprattutto i nostri cittadini si sono comportati bene, sia nel rispettare le regole che nel sottoporsi alla vaccinazione, quindi credo che i nostri cittadini in questo momento non possano essere sottoposti ad ulteriori restrizioni.

Farò di tutto per ridurre il più possibile ogni tipo di restrizione, confidando sulla serietà delle persone, che rispetteranno quello che si dice loro". Così a 'Buongiorno', su Sky Tg24, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.