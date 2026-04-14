Crans-Montana, interrogato il sindaco 11 ore. Le reazioni dei legali

Roma, 14 apr. (askanews) – Il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud ha lasciato il tribunale di Sion, in Svizzera, dopo undici ore di interrogatorio: è la prima volta che viene ascoltato nell’ambito delle indagini sull’incendio di Capodanno che ha devastato il bar Le Constellation, in cui sono morti in 41, la maggior parte ragazzi, 115 i feriti, molti con ustioni gravissime.Come gli altri otto imputati, tra cui i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, è accusato di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo e deve rispondere in particolare dei mancati controlli di sicurezza nel bar, nonostante l’obbligo di verifiche annuali imposto dalle autorità locali.Christian Delaloye, suo legale, ha affermato che il suo cliente non era stato informato della mancanza di ispezioni “prima del 2 gennaio” scorso e aveva fornito al suo personale le risorse per effettuare i controlli.”Perché non c’è stata un’ispezione annuale in questo comune?”, ha chiesto un giornalista.

“Non posso rispondere perché non lo sappiamo”, ha detto l’avvocato. “Ma sono felice di ribadire questo punto: ogni volta che gli agenti di sicurezza hanno richiesto personale aggiuntivo, il consiglio locale ha dato seguito a queste richieste”.L’indagine mira a determinare le circostanze esatte dell’incendio, il rispetto delle normative da parte dei proprietari e la potenziale responsabilità penale delle autorità locali.

Molti avvocati dei querelanti hanno affermato di essere frustrati dalla mancanza di spiegazioni chiare.”Non abbiamo ottenuto risposte alla domanda chiave: perché non ci sono state ispezioni per sei anni?”, ha affermato Alain Viscolo, uno degli avvocati che rappresentano le parti civili, prima dell’udienza.”Ci sono state fornite informazioni sul sistema di sicurezza pubblica a Crans-Montana, ma ci ritroviamo con tutta una pletora di persone responsabili che alla fine sono responsabili di ben poco”, ha aggiunto. E Romain Jordan, che rappresenta le famiglie di diverse vittime, ha detto: “Non posso dire di essere soddisfatto delle risposte fornite”. “Tuttavia, la realtà è che stiamo esaminando più da vicino le dinamiche di negligenza che hanno portato a questa tragedia”.