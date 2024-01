Cremona: denuncia furto auto, ma lo sorprendono con il mezzo, 32enne denunciato

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Castelleone, nel cremonese, hanno denunciato per simulazione di reato un cittadino straniero di 32 anni, con precedenti di polizia a carico. Nei giorni scorsi, l'uomo si era presentato in caserma denunciando che quella stessa mattina...

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Castelleone, nel cremonese, hanno denunciato per simulazione di reato un cittadino straniero di 32 anni, con precedenti di polizia a carico. Nei giorni scorsi, l'uomo si era presentato in caserma denunciando che quella stessa mattina gli era stata rubata l'auto. Acquisita la denuncia, i militari hanno quindi iniziato le indagini per verificare gli spostamenti del mezzo che, attraverso i varchi presenti sul territorio, è risultato muoversi sul territorio con movimenti differenti da quanto indicato dal denunciante, con evidenti incongruenze su orari e località di passaggio.

Due giorni dopo la denuncia del furto, il veicolo è stato individuato in sosta nei pressi di un locale, regolarmente chiuso con la sicura. Da un controllo all’interno del locale, i carabinieri hanno visto il proprietario e lo hanno invitato a consegnare loro le chiavi. L'uomo, però, ha riferito di non avere le chiavi così, risultando l'auto oggetto di furto, i militari l'hanno fatta rimuovere con un carro attrezzi.

Gli accertamenti hanno infine confermato che l’uomo aveva denunciato il furto dell’auto, dal momento che aveva intenzione di rivenderla. Per questi motivi, è stato denunciato per simulazione di reato.