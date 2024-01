Cremona: doveva scontare condanna per vari reati commessi in Emilia Romagna, arrestato

Cremona: doveva scontare condanna per vari reati commessi in Emilia Romagna, ...

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona, hanno arrestato un cittadino straniero di 45 anni, pregiudicato, residente in provincia di Ferrara, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura di Ravenna. L'uomo dovrà scontare una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, relativa a cinque condanne per violazione di domicilio, violenza privata, stupefacenti, falsità materiale, ricettazione e calunnia intervenute da parte dei tribunali di Bologna, Ferrara e Ravenna dal 2014 al 2022 e ora divenute definitive ed esecutive con un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

I fatti sono stati commessi a partire dal 2010 in Emilia Romagna; per l’ultimo dei quali, la calunnia, la condanna era intervenuta e divenuta definitiva alla fine del 2022 da parte del tribunale di Ravenna e della Corte d’Appello di Bologna. Proprio il tribunale di Ravenna ha sommato le diverse pene e, di conseguenza, è stato emesso recentemente l’ordine di carcerazione per la pena complessiva da scontare, disponendo l’accompagnamento dell’uomo presso il carcere.

Ieri sera, i carabinieri di Robecco d’Oglio hanno saputo che l’uomo era arrivato presso una struttura ricettiva presente sul territorio e si sono presentati sul posto. Avuta la conferma che si trovava in una camera, lo hanno raggiunto e identificato. Terminati gli accertamenti, lo hanno arrestato, accompagnandolo al carcere di Cremona.