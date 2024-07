Cremona, rissa in Piazza Roma, la proposta di Canale: "Unire più Forze per l...

Cremona, rissa in Piazza Roma, la proposta di Canale: "Unire più Forze per l...

La rissa avvenuta a Cremona in Piazza Roma si è trasformata in un caso politico dopo l’attacco del Jane Alquati, vicepresidente del Consiglio Comunale, su quanto avvenuto. Parole che hanno portato il neoassessore alla sicurezza Santo Canale a rispondere, sottolineando come sia già consapevole delle criticità e di essere già a lavoro su come risolverle.

Rissa in Piazza Roma a Cremona: la risposta di Canale

In merito alla stoccata di Alquati, il neoassessore alla sicurezza Canale ha tenuto a sottolineare come, insieme al comandante Lubini, abbia già un elenco di tutte le criticità su cui lavorare. E a quanto pare non è solo Piazza Roma l’unico luogo problematico, ma anche la zona di via degli Orti romani, la stazione e molti altri. Il neoassessore ha sottolineato come sia la mancanza di personale la difficoltà maggiore da superare.

Rissa in Piazza Roma a Cremona: una possibile soluzione

Canale ha poi spiegato come abbia già in mente un modo per risolvere la situazione, partendo dalla volontà di integrare l’organico, anche se si tratta di una strategia che non può essere attuata su due piedi per tutta una serie di motivi, che comprendono tempi per le assunzioni e altro. Secondo il neoassessore alla sicurezza, tramite la collaborazione ed il coordinamento tra Forze sarà possibile non solo aumentare i presidi nelle zone critiche, ma anche garantire un intervento rapido in caso di bisogno.

Rissa in Piazza Roma a Cremona: le parole di Roberto Poli

Sulla questione è intervenuto anche il capogruppo del PD Roberto Poli, sottolineando come le parole di Alquati non siano altro che un modo per la Lega di attirare visibilità, aggiungendo in seguito che la sicurezza pubblica riguarda in primis il ministero dell’Interno e alle sue forze di Polizia e, considerato che proprio la Lega sia al governo da anni, Alquati non può scaricare le colpe sul comune.