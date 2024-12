La crisi idrica in Basilicata

La Basilicata sta vivendo una grave crisi idrica che ha colpito 29 comuni, tra cui il capoluogo Potenza. Questa situazione è aggravata dalla scarsità d’acqua nello schema Basento-Camastra, che ha portato a drastiche riduzioni nell’erogazione idrica. Attualmente, l’acqua viene fornita solo dalle 7 del mattino fino alle 17 del pomeriggio, costringendo i cittadini a fare i conti con una situazione di emergenza. La diga del Camastra, che solitamente garantisce l’approvvigionamento, è ormai prosciugata, rendendo necessarie misure straordinarie per garantire l’accesso all’acqua potabile.

Interventi delle autorità locali

Per affrontare questa crisi, l’Unità di crisi, presieduta dal governatore Vito Bardi, ha deciso di deviare le acque del fiume Basento verso la diga del Camastra. Questo intervento mira a potabilizzare l’acqua e garantire che i cittadini possano avere accesso a risorse idriche sicure. Tuttavia, la situazione rimane critica e le autorità stanno monitorando attentamente la qualità dell’acqua. Le analisi condotte da Arpa Basilicata e Arpa Puglia, insieme a quelle disposte dalla Procura di Potenza, hanno confermato che le acque del Basento rientrano nei parametri di potabilità, ma la situazione richiede vigilanza costante.

Indagini in corso

La Procura di Potenza ha avviato un’indagine per accertare la regolarità delle operazioni svolte per fronteggiare la crisi idrica. I Carabinieri del Nucleo investigativo, insieme al personale dell’Azienda sanitaria di Potenza, stanno effettuando campionature delle acque immesse nella rete idrica per il consumo urbano. Queste indagini sono fondamentali per garantire la sicurezza della popolazione e per individuare eventuali responsabilità legate alla crisi. La Procura ha annunciato che ulteriori campionature e indagini sono in programma, sottolineando l’importanza di garantire la salute pubblica in un momento così delicato.