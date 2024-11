Il lutto di un artista

Cristiano Malgioglio, noto paroliere e personaggio televisivo, ha recentemente condiviso un momento di grande vulnerabilità durante la sua partecipazione al programma Verissimo. In un’intervista toccante con Silvia Toffanin, Malgioglio ha rivelato di aver pianto la morte della sua unica sorella, Filippa, scomparsa all’età di 90 anni. Questo evento ha segnato profondamente la vita del cantante, che ha descritto la sorella come la sua “bussola”, una figura fondamentale nel suo percorso esistenziale.

Un legame indissolubile

Durante la trasmissione, Malgioglio ha espresso il suo dolore con parole cariche di emozione. “Non voglio piangere”, ha esordito, rivelando che inizialmente non voleva partecipare all’intervista. Tuttavia, ha sentito che la sua amata sorella avrebbe voluto che fosse presente. “A lei piacevi tanto e avrebbe voluto che venissi”, ha detto, evidenziando il forte legame che li univa. La sua voce si è spezzata mentre ricordava i momenti trascorsi insieme, sottolineando come Filippa non si fosse mai intromessa nella sua vita privata, ma fosse sempre stata una fonte di supporto e amore incondizionato.

Riflessioni e nuovi inizi

Malgioglio ha condiviso un aneddoto significativo: “Solo quest’estate mi ha chiesto se fossi felice. Le ho risposto di sì, e lei ha detto di essere felice per me”. Queste parole hanno colpito profondamente il cantante, che ha descritto la sorella come una “costola della sua vita”. Nonostante il dolore, Malgioglio ha espresso il desiderio di tornare a ridere e a vivere momenti di spensieratezza. Ha anche parlato del suo fidanzato turco, cercando di alleggerire l’atmosfera e di portare un sorriso sul volto dei suoi fan.

Un cambiamento personale

In un’altra rivelazione sorprendente, Malgioglio ha confessato di essersi sottoposto a un intervento di chirurgia plastica, specificamente una blefaroplastica. “Non ho problemi a dirlo, mi è costata tantissimo, potevo comprarmi un monolocale”, ha scherzato, dimostrando il suo spirito vivace e la sua capacità di affrontare la vita con ironia. La sua partecipazione a Striscia la Notizia nella rubrica “Fatti e Rifatti” è stata accolta con entusiasmo, segno che Malgioglio è pronto a riprendere in mano la sua carriera e a continuare a intrattenere il pubblico.

Progetti futuri

Infine, ha annunciato che a gennaio volerà a Los Angeles per recitare in un piccolo ruolo nella famosa soap opera americana Beautiful. Questo progetto rappresenta per lui una nuova opportunità di crescita e di espressione artistica, un modo per onorare la memoria della sorella continuando a vivere e a lavorare con passione.