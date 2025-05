Un’elezione storica per Malvicino

Cristina Manfrinetti, avvocato di 43 anni, è stata eletta sindaco di Malvicino, un piccolo comune della provincia di Alessandria, con un risultato sorprendente: 62 voti su 63. Questo evento segna una pietra miliare per il paese, che si distingue non solo per la sua dimensione, ma anche per la forte coesione della comunità.

La Manfrinetti, già vice sindaca facente funzioni dopo la scomparsa del suo predecessore Francesco Nicolotti, ha dimostrato di avere il sostegno della popolazione, sottolineando l’importanza di un’amministrazione locale unita e determinata.

Il contesto delle elezioni

Malvicino, con i suoi 78 abitanti, è il comune meno popolato della provincia di Alessandria e uno dei più piccoli d’Italia. Le elezioni amministrative hanno visto la partecipazione di sei candidati, ma solo la lista ‘Spiga di Grano’, sostenuta dalla Manfrinetti, ha ottenuto consensi. Gli altri cinque candidati, provenienti da diverse parti d’Italia, non hanno ricevuto alcun voto, evidenziando la preferenza della comunità per una leadership locale e conosciuta. Questo risultato è emblematico di un desiderio di continuità e stabilità, soprattutto dopo la perdita del sindaco Nicolotti, che aveva servito per tre mandati.

Le parole della neoeletta sindaca

In un’intervista dopo la vittoria, Cristina Manfrinetti ha dichiarato: “Malvicino ha dimostrato di essere unito, deciso, di sapere cosa vuole e come ottenerlo”. La sua elezione non è solo un riconoscimento personale, ma anche un tributo al lavoro svolto da Nicolotti. La nuova sindaca ha espresso il suo impegno a continuare il lavoro avviato dal suo predecessore, sottolineando l’importanza di mantenere viva la comunità e di affrontare le sfide future con determinazione. La Manfrinetti ha anche evidenziato come la partecipazione al voto, seppur in un contesto così ristretto, sia un segnale positivo di coinvolgimento civico.

Un comune che fa storia

Malvicino non è solo un comune piccolo, ma anche un esempio di come la democrazia possa funzionare a livello locale. Con un’affluenza alle urne che ha visto 63 aventi diritto su 83, il comune ha dimostrato un alto livello di partecipazione, nonostante le sue dimensioni. Questo è un aspetto che merita attenzione, poiché evidenzia come anche le comunità più piccole possano avere un forte senso di appartenenza e di responsabilità civica. La sfida per la nuova amministrazione sarà quella di mantenere viva questa partecipazione e di affrontare le questioni locali con creatività e impegno.