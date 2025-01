Il parere del Csm sulla riforma della giustizia

Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha recentemente espresso un parere critico nei confronti della riforma della giustizia proposta dal governo, approvato con 24 voti, inclusi quelli di tutti i membri togati. Questo parere, che si configura come un forte monito, evidenzia le preoccupazioni riguardo alla separazione delle carriere e alla sua efficacia nel migliorare la qualità e l’efficienza della giurisdizione.

Le proposte in discussione

La proposta A, che ha ricevuto un ampio consenso tra i consiglieri, sottolinea come la separazione delle carriere non trovi riscontro nella giurisprudenza costituzionale. I membri del Csm si sono interrogati su come tale separazione possa realmente contribuire a un miglioramento del sistema giudiziario, evidenziando l’assenza di dati concreti a supporto di questa riforma. Un membro ha scelto di astenersi, segnalando una certa divisione all’interno del consiglio.

In contrapposizione, la proposta B, sostenuta da quattro consiglieri laici di centrodestra, ha cercato di delineare un percorso alternativo. Tuttavia, le differenze tra le due proposte hanno messo in luce le tensioni politiche e le divergenze di opinione all’interno del Csm.

Le implicazioni della riforma

Secondo il parere del Csm, la riforma potrebbe portare alla creazione di un corpo separato di funzionari pubblici, ridotto numericamente e altamente specializzato, con il compito di dirigere la polizia giudiziaria e gestire l’azione penale. Questo corpo, descritto come essenzialmente autoreferenziale, solleva interrogativi sul potere dello Stato e sul suo controllo da parte dell’esecutivo. La preoccupazione principale è che, in un contesto di crescente centralizzazione del potere, il controllo della giustizia possa finire per essere influenzato in modo eccessivo dal potere politico.

Il vicepresidente Pinelli ha lasciato i lavori poco prima delle votazioni, un gesto che potrebbe riflettere le tensioni interne e le difficoltà di trovare un consenso su una riforma così delicata. Le prossime settimane saranno cruciali per capire come il governo intenderà rispondere a queste critiche e quali modifiche potrebbero essere apportate al disegno di legge.