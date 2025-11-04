Crollo della Torre dei Conti: operaio salvato dopo un lungo intervento dei soccorsi

Il crollo della Torre dei Conti, avvenuto il 3 novembre nei pressi dei Fori Imperiali a Roma, ha sconvolto la città e suscitato preoccupazione per la sicurezza dei cantieri storici. L’episodio ha avuto inizio intorno alle 11.20, quando una parte della torre, attualmente in fase di ristrutturazione, è crollata, intrappolando diversi operai sotto le macerie.

Il drammatico salvataggio

Dopo un intervento durato oltre 10 ore, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre un operaio, di nazionalità romena, che era rimasto bloccato. Le sue condizioni di salute sono apparse critiche, tanto che è stato immediatamente trasportato in ambulanza all’ospedale San Giovanni. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha espresso il suo apprezzamento per l’operato dei soccorritori, sottolineando come la situazione fosse estremamente complessa.

I dettagli del crollo

Il crollo ha coinvolto un’area della Torre dei Conti in ristrutturazione, un intervento finanziato con fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per un totale di circa 6,9 milioni di euro. Inizialmente, quattro operai sono stati tratti in salvo quasi subito, ma per uno di loro, Octay Stroici, la situazione si è rivelata fatale. Nonostante sia stato estratto vivo, le sue condizioni si sono aggravate, portandolo alla morte dopo il ricovero.

Le indagini e le conseguenze

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del crollo, con l’ipotesi di lesioni colpose e disastro colposo. Le autorità stanno conducendo un’analisi approfondita per capire se i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti seguendo tutte le normative di sicurezza necessarie. I carabinieri hanno già identificato diversi operai presenti nel cantiere al momento dell’incidente.

La reazione della comunità e delle istituzioni

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sono stati presenti sul luogo del crollo, incontrando i lavoratori sopravvissuti e manifestando la loro solidarietà. La zona è stata isolata per garantire la sicurezza dei soccorritori e dei passanti, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare la stabilità della struttura.

Un patrimonio da proteggere

La Torre dei Conti, che risale al periodo medievale, è un simbolo della storia di Roma e della sua architettura. Costruita nel 1203 su ordine di papa Innocenzo III, la torre ha subito vari interventi di restauro e ha vissuto numerosi eventi storici. Gli esperti sottolineano che il crollo rappresenta non solo una tragedia umana, ma anche una grave perdita per la memoria collettiva della città.

Francesca Romana Stasolla, archeologa della Sapienza, ha descritto il crollo come una “ferita nella storia urbana”, esprimendo la necessità di una maggiore attenzione e prevenzione per il patrimonio storico. La situazione mette in evidenza le sfide nel mantenere la sicurezza dei monumenti in un contesto urbano dove le sollecitazioni sono costanti.

Verso un futuro più sicuro

In conclusione, il crollo della Torre dei Conti è un richiamo all’azione per le istituzioni e la società civile. È fondamentale rivedere le normative di sicurezza nei cantieri e assicurarsi che i lavori di ristrutturazione siano condotti nel rispetto delle tradizioni storiche e della sicurezza dei lavoratori. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.