Il crollo della palazzina

Un drammatico crollo ha colpito la cittadina di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, nella serata di ieri. Una palazzina di due piani è venuta giù attorno alle 23, generando panico e preoccupazione tra i residenti della zona. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, quattro persone sono state estratte vive dalle macerie. I soccorritori hanno lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza e il salvataggio di chi si trovava nei pressi dell’edificio al momento del crollo.

Le operazioni di soccorso

I vigili del fuoco, giunti sul posto immediatamente dopo l’incidente, hanno avviato le operazioni di ricerca e salvataggio. Due uomini sono stati liberati dalle macerie, mentre altre due persone, che non erano coinvolte nel crollo, sono state assistite e aiutate a allontanarsi in sicurezza. Le operazioni sono state complesse, ma la professionalità e la determinazione dei soccorritori hanno permesso di evitare il peggio. Al momento, le autorità competenti stanno valutando la situazione e monitorando eventuali sviluppi.

La situazione attuale

Secondo quanto riferito dai carabinieri, la palazzina risultava disabitata, il che riduce notevolmente il rischio di trovare ulteriori dispersi. Tuttavia, i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie per garantire che non ci siano altre persone coinvolte. I residenti delle abitazioni vicine hanno subito disagi a causa del crollo, rimanendo bloccati nelle loro case. Le autorità locali stanno lavorando per fornire assistenza a chi è stato colpito dall’incidente e per garantire la sicurezza dell’area.