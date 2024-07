Un tragico incidente si è verificato la mattina del 12 luglio a Prilly, un sobborgo di Losanna, dove il crollo di una grande impalcatura ha causato la morte di tre operai e il ferimento di almeno dieci persone, quattro delle quali in gravi condizioni.

Le dinamiche del crollo

L’incidente è avvenuto nel cantiere del progetto “Malley Phare”, una sopraelevazione di 14 piani sul tetto del centro commerciale “Malley Lumières“, situato accanto alla Vaudoise Arena. Secondo le prime testimonianze raccolte dai media locali, sembra che un montacarichi sia crollato dalla cima della torre in costruzione, trascinando con sé le impalcature della facciata nord dell’edificio. Questo crollo improvviso ha coinvolto direttamente gli operai che lavoravano nella zona, causando il bilancio drammatico di morti e feriti.

L’edificio in costruzione

Il progetto “Malley Phare” prevede la costruzione di una sopraelevazione di 14 piani su un edificio già esistente di 19 piani, per un’altezza complessiva di circa 60 metri. Questo ambizioso progetto è parte di una serie di sviluppi urbani nella zona di Losanna, volta a modernizzare e ampliare le strutture commerciali e residenziali. Tuttavia, l’incidente di oggi getta un’ombra sul cantiere e solleva interrogativi sulla sicurezza delle operazioni in corso.

La risposta delle autorità

Le autorità locali sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente per coordinare i soccorsi e avviare le indagini. I servizi di emergenza hanno lavorato instancabilmente per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area colpita. Al momento, le indagini sono in corso per determinare le cause esatte del crollo e identificare eventuali responsabilità.