Bassetti: “In Italia non è morto nessuno di coronavirus”

In Italia nessuno è morto per coronavirus secondo l'infettivologo Matteo Bassetti: "Dobbiamo essere tranquillizanti".

Matteo Bassetti – infettivologo e direttore del San Martino di Genova – rivela che in Italia nessuno è morto per coronavirus. “Dobbiamo essere tranquillizzanti – dice il primario -, come sono stato fin dall’inizio. Il coronavirus è più simile all’influenza che alla pesta bubbonica”. In contrasto con molti suoi colleghi, quindi, Bassetti porta avtni una tesi che si avvicina a quella delineata da alcuni politici italiani. “Sono cristianamente vicino alle famiglie dei morti – ha aggiunto ancora Bassetti -, ma lasciatemi dire che in Italia non c’è neanche un paziente morto per il coronavirus. Quando uno entra in ospedale per un infarto e muore col coronavirus – spiega infine – non è morto per il coronavirus, è morto per l’infarto”.

Coronavirus, Bassetti: “In Italia nessun morto”

Dopo la polemica sulla “dittatura delle mascherine”, Bassetti torna a parlare del coronavirus e di come in Italia non vi sarebbe alcun morto di Covid.

“Ad oggi in Italia veramente morto per il coronavirus non c’è nessuno – ha detto il primario di Genova -. È una bruttissima forma virale ma molto più vicina all’influenza che alla Sars o all’influenza dei cammelli. La maggioranza dei casi sono a casa loro tranquilli, come succede nella maggior parte dei pazienti con influenza”.

Per proteggersi, quindi, secondo l’infettivologo Bassetti, “non bisogna fare nulla“. “Non serve mettersi le mascherine – aggiunge anche -. L’attenzione è talmente alta che non bisogna fare niente, bisogna sì lavarsi le mani”. Infine, verso chi diffida dalle sue parole chiarisce: “Nel 90% dei casi la malattia non è grave. Non mi sono inventato niente: i numeri della Cina, il cui sistema è andato completamente al collasso, ci dicono che c’era una mortalità del 2%”.