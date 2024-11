Crosetto a Bruxelles per Consiglio Affari Esteri formato Difesa

Milano, 19 nov. (askanews) – Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, è a Bruxelles per prendere parte al Consiglio Affari Esteri in formato Difesa (CAE- D). Nella capitale belga il Ministro ha preso parte alla riunione dell’Agenzia Europea per la Difesa (EDA), ha incontrato il collega tedesco Boris Pistorius e ora segue i lavori del Consiglio Affari Esteri in formato Difesa.

Il Consiglio “Affari esteri” (Difesa) è presieduto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell e vi partecipa oggi anche il segretario generale della NATO Mark Rutte, secondo quanto confermato dallo stesso Consiglio e dall’Alleanza.

All’ordine del giorno il sostegno militare dell’UE all’Ucraina, oltre a una discussione sulla prontezza e la preparazione alla difesa, nel contesto della relazione “Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza dell’Europa nel settore civile e militare”, recentemente presentata da Sauli Niinisto, consigliere speciale della presidente della Commissione europea.