Csm: al via seduta comune Parlamento per elezione componente laico, verso fumata nera

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – Al via la seduta comune del Parlamento per l'elezione di un componente laico del Csm chiamato a sostituire la dimissionaria Rosanna Natoli, eletta in quota Fratelli d'Italia. Nel centrodestra ci sarebbe l'accordo sulla candidatura di Daniele Porena, ma per questa prima votazione l'indicazione per senatori e deputati della maggioranza è di votare scheda bianca, come per quelli dell'opposizione.

Probabile quindi una fumata nera, che consentirà comunque di compiere un primo passo per abbassare il quorum richiesto per l'elezione: i tre quinti i componenti l'assemblea, pari a 363 voti, nei primi due scrutini, quindi i tre quinti dei votanti a partire dal terzo.