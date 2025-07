Csm: fumata nera, prossimo voto 5 agosto**

Rom, 31 lug. (Adnkronos) - Seconda fumata nera nella riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un membro laico del Csm. Non è stata raggiunta la maggioranza prevista dei 3/5 dei componenti dell'assemblea. La prossima votazione, sarà il terzo scrutinio, &egrav...

Rom, 31 lug. (Adnkronos) – Seconda fumata nera nella riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un membro laico del Csm. Non è stata raggiunta la maggioranza prevista dei 3/5 dei componenti dell'assemblea. La prossima votazione, sarà il terzo scrutinio, è fissata per il 5 agosto alle 13.