Csm: Iv non partecipa a voto, parlamentari non ritireranno scheda

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Italia Viva non parteciperà al voto per l’elezione di un membro del Csm. I senatori e i deputati del partito di Renzi non ritireranno la scheda. Lo comunica l'ufficio stampa di Iv. ...