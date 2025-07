Cte o demenza dei pugili, cos'è la malattia del killer di New York

Milano, 29 lug. (Adnkronos Salute) – La Cte, encefalopatia traumatica cronica o 'demenza dei pugili', è "una degenerazione progressiva delle cellule cerebrali a causa di vari traumi cranici, tipicamente osservata in atleti, ma anche in soldati esposti a un'esplosione".

Il Manuale Msd, fonte di informazioni mediche tra le più consultate al mondo, definisce così la , il 27enne di Las Vegas Shane Devon Tamura, autore della .

Il giovane ha fatto irruzione nell'edificio al 345 di Park Avenue imbracciando un fucile M-4, e prima di togliersi la vita ha lasciato un biglietto nel quale rivelava di soffrire di Cte, – la Nfl ha sede proprio nel grattacielo della strage – e chiedeva che venisse esaminato il suo cervello.

Identificata nei pugili negli anni '20 del secolo lo scorso, la demenza pugilistica o Cte, come è stata ribattezzata in anni in più recenti, "si sviluppa in alcuni atleti professionisti e giocatori di football americano universitari che si sono ritirati, e in altri atleti che subiscono traumi cranici ripetuti (come le concussioni)", riporta il manuale in un approfondimento aggiornato nel febbraio 2025. Compare inoltre "in alcuni soldati che hanno subito un trauma cranico a causa di un'esplosione (lesione da scoppio) durante il combattimento. Gli esperti – si spiega – non sanno ancora perché solo certe persone tra chi subisce traumi cranici ripetuti sviluppino la Cte, né quante lesioni e quanta forza siano necessarie per provocare questo disturbo".

Ma quali sono i sintomi dell'encefalopatia traumatica cronica? Chi soffre di Cte può evidenziare uno o più di questi disturbi: "Cambiamenti dell'umore: si sente depresso, irritabile e/o senza speranza, talvolta con pensieri suicidi; alterazioni del comportamento: agisce impulsivamente o aggressivamente o perde facilmente la pazienza; cambiamenti della funzione mentale: dimentica, ha difficoltà a fare programmi e organizzare o diventa confuso, può sviluppare demenza; problemi muscolari: si muove lentamente, diventa scoordinato e/o ha problemi a produrre il linguaggio fisicamente (disartria). I sintomi – precisa il Manuale Msd – possono non svilupparsi fino a un'età avanzata, talvolta non prima dei 60 anni. Oppure umore e comportamento possono cambiare nell'età adulta giovane (per esempio tra i 30 e i 40 anni) e la disfunzione mentale può comparire successivamente".

La diagnosi di demenza pugilistica avviene tramite "valutazione medica. I medici sospettano la Cte in chi: ha subito vari traumi cranici, lamenta i sintomi tipici del disturbo, non presenta altre patologie che spiegano meglio i sintomi". Per accertare la malattia "viene solitamente eseguito un esame di diagnostica per immagini, in genere una risonanza magnetica per immagini (Rmi), per controllare la presenza di altri disturbi che potrebbero provocare sintomi simili. Tuttavia, non esistono esami che possano confermare la diagnosi di encefalopatia traumatica cronica. La Cte – rimarcano gli esperti – può essere diagnosticata in modo certo solo tramite l'asportazione e l'esame al microscopio di un campione di tessuto cerebrale dopo il decesso, nel corso dell'autopsia". Da qui, probabilmente, la richiesta di Tamura: analizzate il mio cervello.

Per l'encefalopatia traumatica cronica "non esiste un trattamento specifico", indica il Manuale Msd. "Le misure di sicurezza e sostegno, come per altre demenze, possono aiutare". Si consigliano inoltre "consulenza psicologica e farmaci per alleviare i sintomi"