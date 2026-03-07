Cuba senza luce: blackout, carenza di carburante e tensioni sociali

Un blackout che ha interessato vaste aree dell’isola ha scatenato proteste e messo in luce la fragilità delle forniture energetiche, aggravata da limitazioni internazionali e carenza di jet fuel

Il 7 marzo 2026 un ampio blackout ha colpito vaste zone di Cuba, lasciando milioni di persone senza elettricità e innescando manifestazioni in diverse località. L’interruzione, che ha interessato dall’area centrale fino all’ovest dell’isola, ha messo in evidenza la congiuntura di problemi tecnici, scarsità di carburante e pressioni esterne che stanno logorando il sistema energetico nazionale.

Le autorità hanno indicato un guasto a un importante impianto termico come causa immediata, ma lo sfondo è segnato da una carenza strutturale di combustibile che limita la capacità di ripristino e la continuità del servizio. La situazione ha ricadute profonde su servizi sanitari, trasporti e attività economiche, alimentando la rabbia dei cittadini già provati dalle restrizioni degli ultimi mesi.

Che cosa è successo e chi è stato colpito

L’interruzione è stata attribuita a un arresto «imprevisto» in uno degli impianti chiave situato a est dell’area metropolitana di Havana. Il blackout ha interessato un’ampia porzione del territorio, coinvolgendo la capitale e province che vanno da Camagüey a Pinar del Río. Oltre all’impatto immediato sulle abitazioni, sono rimasti paralizzati impianti di pompaggio dell’acqua, reparti di emergenza e attività produttive che dipendono dall’elettricità.

Effetti sui servizi essenziali

Ospedali e centri di dialisi hanno subito interruzioni del servizio nonostante l’uso di generatori di emergenza, mentre la limitazione della fornitura di carburante ha reso difficile tenere attive soluzioni temporanee a lungo termine. Inoltre, la scarsità di jet fuel ha indotto diverse compagnie aeree a sospendere voli verso l’isola, con conseguenze sul turismo e sui collegamenti internazionali.

Radici della crisi energetica

Il blackout è il risultato di un intreccio tra problemi infrastrutturali e una riduzione delle forniture di petrolio che Cuba importava da partner storici. Negli ultimi mesi l’isola ha registrato frequenti interruzioni a causa di una dipendenza dalle importazioni di carburante e dalla fragilità degli impianti di generazione, alcuni dei quali sono datati e soggetti a rotture improvvise.

Il ruolo delle limitazioni internazionali

Tra i fattori aggravanti vi sono restrizioni e sequestri di carichi di petrolio destinati a Cuba, operati nel contesto di tensioni diplomatiche. La riduzione dei rifornimenti ha reso più difficile mantenere operativi impianti e trasporti, e ha spinto il governo a introdurre misure di razionamento e piani di contingenza per ridurre i consumi.

Impatto sociale ed economico

Le interruzioni di corrente ripetute e la scarsità di carburante hanno già alterato la vita quotidiana: trasporti pubblici ridotti, raccolta rifiuti compromessa e servizi turistici in calo. Per molte attività private, come le case vacanza e i piccoli esercizi legati al turismo, la perdita di prenotazioni e l’impossibilità di operare hanno comportato un brusco calo di entrate.

Giovani e studenti si sono trovati a fare i conti con chiusure di istituti e lezioni sospese o riorganizzate in modalità miste, mentre lavoratori e famiglie devono adattarsi a settimane di restrizioni. Alcuni settori, come la vendita di pannelli solari e soluzioni autonome, stanno registrando un aumento della domanda come risposta adattiva alla crisi.

Reazioni pubbliche e proteste

La carenza di servizi e la frustrazione per l’insicurezza energetica hanno alimentato proteste in diverse città, con cittadini che hanno manifestato in pieno giorno e di notte per chiedere risposte immediate. Le tensioni sociali sono il riflesso di un malessere più profondo, legato a riduzione dei servizi, perdita di reddito e incertezze sul futuro.

Prospettive e misure in atto

Le autorità hanno dichiarato di lavorare al ripristino della rete e di attuare piani per diversificare le importazioni di carburante; tra le opzioni si valuta anche il possibile ricorso a forniture di mercato autorizzate per fini «commerciali e umanitari». Tuttavia, permangono dubbi sulla sostenibilità di tali soluzioni e sulla capacità delle imprese locali di sostenere prezzi internazionali più alti.

Gli esperti economici locali stimano che, senza cambiamenti strutturali nel modello di approvvigionamento energetico e investimenti nell’infrastruttura, l’isola rischia di affrontare nuovi episodi di blackout e una progressiva fragilità economica. La transizione verso fonti alternative, come l’energia solare, viene indicata come possibile mitigazione, ma richiede investimenti e tempo.