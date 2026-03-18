Cultura: critico Ballario, ‘con Fondazione Banco dell’energia abbiamo raccontato l'energia umana’

“Mi sono ritrovato per caso nello studio del fotografo Marco Garofalo con una serie di fotografie e insieme abbiamo costruito un racconto straordinario di Fondazione Banco dell’energia che ha come denominatore comune l'energia umana. Usiamo la fotografia per restituire il quotidiano e la straord...

“Mi sono ritrovato per caso nello studio del fotografo Marco Garofalo con una serie di fotografie e insieme abbiamo costruito un racconto straordinario di Fondazione Banco dell’energia che ha come denominatore comune l’energia umana. Usiamo la fotografia per restituire il quotidiano e la straordinarietà della Fondazione”. Così Nicolas Ballario, critico d’arte e curatore del libro “Ritratti di energia. Storie di persone, luoghi e dignità” presentato a Milano insieme all’omonima mostra organizzata da Fondazione Banco dell’energia con il patrocinio del Comune di Milano al Piccolo Teatro Grassi.

https://www.youtube.com/watch?v=HpwAXxoj-M8