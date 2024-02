Cultura: La Russa, 'è un problema di equilibrio, non di amichettismo'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "E' un problema di equilibrio, non di amichettismo, di dare finalmente la possibilità a chi non la pensa anche in maniera organizzata o quasi a sinistra, di avere le stesse chances che hanno avuto alcuni anche bravissimi ma che sono lì perché...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "E' un problema di equilibrio, non di amichettismo, di dare finalmente la possibilità a chi non la pensa anche in maniera organizzata o quasi a sinistra, di avere le stesse chances che hanno avuto alcuni anche bravissimi ma che sono lì perché sono di sinistra”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Quarta Repubblica su Rete4 in onda stasera.

"Io non ho amichettismi in famiglia. Hanno detto che mio figlio Geronimo è stato nominato nel cda del Piccolo Teatro ma dimenticano di dire – rimarca – che è un incarico, su cui io non ho avuto il minimo peso, gratuito. E che nello stesso momento in cui è stato nominato mio figlio, avvocato, inserito in un contesto culturale e sociale, è stato nominato un ragioniere del Pd che aveva come merito di essere stato trombato alle precedenti elezioni".