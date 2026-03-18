Cultura: ‘Ritratti di energia’ racconta i 10 anni di Fondazione Banco dell’Energia

Il Piccolo Teatro Grassi di Milano ha ospitato la presentazione del libro e della mostra ‘Ritratti di energia. Storie di persone, luoghi e dignità’, promossa dalla Fondazione Banco dell’Energia, con il patrocinio del Comune di Milano. L’iniziativa, con cui l’ente senza scopo di lucro cele...

Il Piccolo Teatro Grassi di Milano ha ospitato la presentazione del libro e della mostra ‘Ritratti di energia. Storie di persone, luoghi e dignità’, promossa dalla Fondazione Banco dell’Energia, con il patrocinio del Comune di Milano. L’iniziativa, con cui l’ente senza scopo di lucro celebra i 10 anni di sostegno alle persone che vivono in povertà energetica, si inserisce nell’ambito delle attività culturali dedicate al racconto delle dimensioni sociali dell’energia. Alcune delle immagini scattate dal fotografo Marco Garofalo, autore degli 80 scatti contenuti del volume, sono in mostra, fino al 26 aprile, lungo Via Dante e nel Chiostro Nina Vinchi del teatro milanese.

https://www.youtube.com/watch?v=WRsZV8fPnAk