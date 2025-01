Cultura: Schifani, 'Agrigento mostra il suo straordinario patrimonio archeologico'

Agrigento, 18 gen. (Adnkronos) – "Una città ed il Suo territorio si aprono oggi alla Nazione, all’Europa, al Mediterraneo ed al Mondo promuovendo spettacoli musicali, teatrali e letterari, mostrando il nostro straordinario Patrimonio archeologico: dalla Valle dei Templi, al Museo Archeologico “Pietro Griffo”, a questo Teatro, allo scrigno costituito dal Giardino della Kolymbethra, alla Cattedrale ed all’urna restaurata del patrono San Gerlando, il Mandorlo in ore, Carnevale di Sciacca, riti della Settimana Santa e festa di San Calogero tra gli elementi fondamentali di una tradizione da far conoscere ai visitatori di tutto il mondo, ma anche celebrazioni religiose, mostre, concerti, rassegne cinematografiche ed iniziative di celebrazione di una cultura culinaria che fa della stratificazione e della commistione i propri preminenti caratteri". Lo ha detto il Presidente della regione siciliana Renato Schifani all'inaugurazione di Agrigento Capitale della cultura 2025.

"Una visione relazionale, di accoglienza, di dialogo che è un antico retaggio del nostro modo di essere, di trattare la diversità dalla nostra identità. Noi in Sicilia facciamo così da secoli. Ed Agrigento sarà ancora una volta testimonianza ed emblema dalla cultura siciliana ed italiana. Che l’anno da Capitale italiana della cultura per il 2025 possa lasciare ad Agrigento il segno indelebile della svolta ed affidarle, in questa prospettiva, il ruolo di riferimento futuro culturale per l’intera Sicilia e la nostra Patria".