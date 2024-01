Cultura: Silvestri (M5S), 'in capigruppo insisterò per revoca sottosegretario Sgarbi'

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - "Le parole della maggioranza su Ilaria Salis denotano un garantismo di convenienza, che si applica solo per interesse. Molti esponenti di governo, nonostante Ilaria sia solo indagata, ne parlano come se fosse già colpevole. Allora perché non fanno la ...

Roma, 31 gen. – (Adnkronos) – "Le parole della maggioranza su Ilaria Salis denotano un garantismo di convenienza, che si applica solo per interesse. Molti esponenti di governo, nonostante Ilaria sia solo indagata, ne parlano come se fosse già colpevole. Allora perché non fanno la stessa cosa per Pozzolo o per Sgarbi? Oggi nella capigruppo insisterò affinché il governo faccia votare la mozione di revoca per il sottosegretario. Non possono scappare per sempre". Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, a L'Aria che tira.