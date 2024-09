Cura delle pelle dopo vacanze estive: i consigli da seguire

La cura delle pelle dopo le vacanze non è data da una nuova skin care routine o dall’applicazione di prodotti specifici che hanno lo scopo di prolungare l’abbronzatura, ma anche da un’altra serie di strategie e accorgimenti che dovranno essere messi in pratica affinché questa torni a risplendere come faceva prima dell’estate. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, di che cosa si tratta e come procedere.

Cura della pelle dopo vacanze estive

Durante le vacanze estive ci siamo riposati e rilassati, ma i viaggi in aereo o in macchina, un’alimentazione nuova, tipica delle vacanze estive e diversa dalla solita, l’inquinamento, il cambiamento di clima tra un paese e l’altro tra quelli visitati e le lunghe ore di esposizione al sole possono aver stressato la pelle che, da questo momento, dovrà essere trattata adeguatamente al fine di recuperare da tutto lo stress che ha subito.

Se credete di non aver bisogno di tornare a dedicarvi alla cura delle pelle dopo le vacanze estive semplicemente perché non avete viaggiato, siete andati poco al mare o avete fatto dei viaggi vicini, allora, vi sbagliate di grosso. Le temperature estive e, in generale, lo stile di vita che si adotta durante l’estate, indipendentemente dai viaggi che si fanno o non si fanno, può essere motivo di stress per la pelle che, in ogni caso, va curata.

Cura della pelle: la corretta routine

Quando si torna a prendersi correttamente cura della pelle, spesso e volentieri, la prima cosa che si dimentica è quella di applicare una protezione solare. Ricordate che la protezione solare non va applicata solo ed esclusivamente durante l’estate e non va applicata neppure esclusivamente quando si va al mare. La protezione solare va applicata sempre, anche durante l’inverno, anche quando fa freddo perché i danni che il sole può fare sulla pelle sono numerosi e cumulativi. Applicate una protezione solare, che abbia almeno un fattore di protezione 30, tutte le volte che uscite di casa.

Ora che molti sono rientrati al lavoro e i ragazzi ritorneranno presto sui banchi di scuola, il riposo si trascura, ma è importante fare delle pause, non solo per tornare più carichi e motivati al lavoro o nello studio, ma anche perché il riposo è benessere psicofisico. Staccate la presa per almeno una mezz’oretta tutti i giorni e disattivate le notifiche su tutti i dispositivi.

Applicate regolarmente sulla pelle del viso prodotti specifici e non aggressivi sia per prolungare l’abbronzatura, se lo desiderate, ma soprattutto per idratarla e nutrirla, com’è giusto che sia, durante l’estate e durante ogni altra stagione dell’anno.

Cura della pelle: cosa comprare su Amazon

Nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei prodotti migliori che Amazon ha messo a disposizione delle sue clienti per la cura della pelle dopo le vacanze estive, alla migliore offerta.

RoC – Soleil-Protect Lozione Spray Idratante SPF 30 – Crema Solare Non Grassa – Alta Protezione – Resistente all’Acqua – 200 ml

Una lozione spray idratante SPF30 grazie alla quale proteggersi dal sole sempre, garantendo, allo stesso tempo, la naturale idratazione della pelle. La lozione non lascia alcun residuo e la pelle apparirà, da subito, liscia e setosa. Si consiglia di applicare una quantità generosa del prodotto, prima di uscire di casa, per garantire una protezione solare massima.

Dermolab – Crema Viso Idratante Gel 72H per Pelle Normale e Mista con Pool di Acido Ialuronico, Effetto Rimpolpante, Protegge la Cute con un’Azione Antiossidante, 50 ml

Per pelli normali e miste, un gel cheper il viso ad azione antiossidante, che idrata e rimpolpa il viso senza ungere. A rapido assorbimento, si consiglia di applicare la crema regolarmente per garantire un’idratazione profonda fino ad un massimo di 72 ore e rafforzare la barriera cutanea contro gli effetti dannosi dello smog e dell’inquinamento. Ideale anche come base per il trucco. Applicare mattino e sera, sul viso e sul collo.

Florence 100 ml. Bio Crema Viso Acido Ialuronico Antirughe, Antietà e Antimacchia per Donna e Uomo. Crema Idratante viso Vitamina C e Retinolo anche per Contorno Occhi. Made in Italy

Per chi è un po’ in avanti con gli anni, ma anche per chi vorrebbe prevenire, consigliamo questa crema che riduce la comparsa delle rughe e previene la comparsa di macchie ed imperfezioni cutanee che, spesso e volentieri, sono la conseguenza delle lunghe ore di esposizione al sole, al fine di garantire la produzione di collagene ed elastina. Si consiglia di applicare mattino e sera.