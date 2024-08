Pelle secca sui gomiti: i consigli per rimediare

Avere una pelle secca sui gomiti è molto comune e può dipendere da cause differenti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, di che cosa si tratta, da cosa dipendente ed, eventualmente, come rimediare facendo affidamento su soluzioni naturali, facilmente reperibili anche online.

Pelle secca sui gomiti

La pelle secca sui gomiti è una condizione molto comune, sia tra gli uomini che tra le donne, indipendentemente dalla loro età perché può dipendere da una serie di cause differenti e, in alcuni casi, persino da abitudini e atteggiamenti sbagliati che, a volte, si mettono in atto inconsapevolmente.

Solitamente, la pelle secca sui gomiti non è sintomo di alcuna patologia. Tuttavia, se nonostante le accortezze e l’utilizzo di prodotti specifici, la situazione non dovesse migliorare il nostro consiglio è quello di indagare approfonditamente per scongiurare la possibilità di un’infezione o di altre patologie che necessitano di valutazione medica.

Pelle secca sui gomiti: cause

La pelle secca sui gomiti può dipendere da una serie di cause differenti, che possono presentarsi sia durante la stagione estiva che durante la stagione invernale. A meno che non si tratti di una patologia specifica, come, ad esempio, psoriasi o eczema, per le quali è sempre preferibile rivolgersi ad un medico, la pelle secca sui gomiti è una condizione comune, che può risolversi con l’aiuto di creme o lozioni specifiche.

Tra le cause più comuni di pelle secca ai gomiti si rilevano: un clima secco che risucchia non soltanto l’umidità dell’aria, ma anche della pelle; un’irritazione che può dipendere dall’utilizzo di prodotti per la pelle aggressivi; il cloro della piscina.

Indipendentemente dalla causa, ovviamente, se questa non è legata ad una patologia, la pelle secca ai gomiti si risolve con l’utilizzo di prodotti specifici, di origine naturale, facilmente reperibili anche online.

Pelle secca sui gomiti: i rimedi migliori su Amazon

La pelle secca sui gomiti può dipendere da cause diverse e non vi è sempre ragione di preoccuparsi. La maggior parte delle volte, infatti, la causa è talmente innocua che sarà sufficiente trattare la zona con un prodotto specifico, per poter tornare ad avere la pelle morbida e liscia di un tempo. Ecco una lista su Amazon dei prodotti migliori, alla migliore offerta.

Crema Urea, Urea Crema al 40%, con Acido Ssalicilico al 2% e Acido Ialuronico, Melaleuca e Aloe Vera per Un’idratazione Profonda, per Piedi, Mani, Talloni, Gomiti, Unghie e Ginocchia

A base di urea al 40%, acido salicilico, acido ialuronico, aloe vera, olio di jojoba e altri ingredienti efficaci, di prima qualità, questa crema è stata progettata e sviluppata con lo scopo di idratare, nutrire, riparare e ammorbidire la pelle secca e screpolata che si concentra sui gomiti, ma anche in altre zone del corpo, rendendole antiestetiche. Priva di profumi e coloranti, delicata e non irritante, questa crema è adatta a quasi tutti i tipi di pelle.

Crema sbiancante per gomiti e ginocchia

A base di urea e acido glicolico, questa crema idrata profondamente, ammorbidisce ed esfolia la pelle secca e ruvida, schiarendone persino il tono. Si consiglia di applicare regolarmente almeno due volte al giorno, mattino e sera, e tutte le volte dopo il lavaggio. La crema è indicata per il trattamento dei gomiti, ma anche di altre zone del corpo che risultano ruvide, screpolate e scure.

DERMAdoctor Calm Cool & Corrected Repair Balm (177.44 ml)

Infine, vi proponiamo una lozione che, come i prodotti precedenti, si compone principalmente di ingredienti biologici, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, per preservarne proprietà e purezza. Studiata per trattare l’eccessiva secchezza e ruvidità della pelle del corpo, questa lozione può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle e anche per il trattamento dei gomiti eccessivamente secchi, ruvidi e screpolati.