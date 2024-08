Retinolo, che cos’è e benefici

Il retinolo è un derivato sintetico della vitamina A, sebbene appartenga ad una famiglia molto più ampia di retinoidi. Approvato per la prima volta intorno agli anni ‘70 per trattare l’acne, oggi, i prodotti a base di retinolo promuovono il ricambio cellulare, prevengono l’ostruzione dei pori e contrastano i segni che il passare del tempo lascia sulla pelle del viso e del collo.

Retinolo

Il termine retinolo viene spesso utilizzato per indicare tutti i prodotti contenenti retinoidi, che sono un derivato della vitamina A e di cui, in effetti, ne esistono di diversi tipi, tutti con concentrazioni diverse. Proprio per questo motivo, il nostro consiglio è di iniziare dalle concentrazioni più basse in modo da verificare che la pelle non si irriti e si possa passare, gradualmente, a concentrazioni più alte, nel caso dovesse essere necessario.

Considerato il gold standard nella cura della pelle, oggi, i prodotti a base di retinolo commercializzati per contrastare le rughe, le linee sottili e i segni che il passare del tempo lascia sulla pelle sono numerosi e, sebbene i suoi benefici siano immediati, bisognerà attendere qualche settimana prima di avere dei benefici stabili.

Retinolo: tutti i benefici

Prodotto sotto forma di crema, gel, unguento, siero o lozione, il retinolo si presta a numerosi usi nella cura della pelle e altrettanto numerosi sono anche i suoi benefici nel trattamento dell’acne e sui segni che il passare del tempo lascia sulla pelle, soprattutto del viso e del collo.

L’applicazione regolare sulla pelle di un prodotto cosmetico a base di retinolo, solitamente combinato con una serie di altri ingredienti ad azione specifica, favorisce il ricambio cellulare, la liberazione dei pori, una produzione maggiore di collagene e l’esfoliazione della pelle. Per questo motivo, un prodotto a base di retinolo, che sia una crema, un gel o un siero, può ridurre la comparsa delle linee sottili e delle rughe, donando alla pelle un aspetto più tonico e fresco.

