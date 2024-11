Cyber Monday: cos’è e cosa acquistare

Il Cyber Monday è il secondo evento commerciale più importante dell’anno dopo il Black Friday. Nato, originariamente, per consentire ai rivenditori virtuali di competere con il Black Friday, ad oggi, il Cyber Monday è l’occasione perfetta per i rivenditori di guadagnare di più e per gli acquirenti di acquistare il regalo di Natale perfetto ad un buon prezzo.

Cyber Monday

Fu la “National Retail Federation” a coniare per la prima volta, nel 2005, il termine “Cyber Monday”, al fine di promuovere lo shopping digitale il lunedì successivo al Giorno Del Ringraziamento negli Stati Uniti D’America.

Nato, originariamente, al fine di consentire ai rivenditori virtuali di competere con il Black Friday, oggi, il Cyber Monday è importante quasi quanto il Black Friday ed è l’occasione perfetta per i rivenditori di aumentare le loro vendite e, dunque, di guadagnare di più, e per gli acquirenti l’occasione perfetta per acquistare qualcosa in promozione.

Sebbene, negli ultimi anni, sono sempre più numerosi quei negozi fisici che hanno deciso di aderire al Cyber Monday, questo fenomeno mondiale si conferma, ancora una volta, un’esclusiva virtuale grazie alle numerose promozioni che interessano solo i prodotti che si acquistano online, grazie al fatto che, in molti casi, l’evento si estende per tutta la settimana e non solo per 24 ore e grazie alle promozioni stesse che non riguardano più solo l’elettronica, ma intere categorie di prodotti, diversificate tra di loro.

Cyber Monday: come prepararsi all’evento

Come per il Black Friday, anche per il Cyber Monday vi è il rischio di acquistare cose a caso o spendere più del previsto ed ecco perché, anche in questo caso, il nostro consiglio è quello di pianificare e organizzare, in modo da stilare una sorta di lista dei desideri e stabilire un budget, al fine di capire di cosa si ha realmente bisogno, cosa vogliate realmente regalare e quanto si possa effettivamente spendere.

Stilata la lista dei desideri, un altro consiglio che possiamo darvi è di tenere sotto controllo ciò che desiderate, in modo da monitorare le variazioni di prezzo e accertarvi che, in effetti, quella cosa è scontata con il Cyber Monday.

Cyber Monday: le occasioni migliori su Amazon

Tra i numerosi siti e-commerce, sicuramente, Amazon si distingue per qualità dei prodotti e convenienza e, anche quest’anno, in occasione del Cyber Monday, che si terrà il 2 dicembre, abbiamo pensato di suggerirvi alcuni prodotti, tra i più acquistati negli ultimi mesi, che, quasi certamente, quel giorno saranno in promozione.

Kindle Scribe (2022) – 32 GB | Il primo Kindle e taccuino digitale, tutto in uno, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna premium

Questa versione non è utile solo per la lettura, ma anche per annotare appunti, desideri, disegnare e molto altro ancora. Gli appunti scritti a mano possono trasformarsi in un testo che può essere condiviso anche con i propri contatti. La batteria del Kindle ha una durata superiore a quella di un Tablet e con una sola ricarica.

Fire TV Stick 4K di Amazon | Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+

La Fire TV Stick di Amazon trasforma qualunque televisione compatibile in uno Smart TV così da poter guardare i propri programmi preferiti ovunque e in alta definizione. Il dispositivo si collega alla rete di casa e, una volta configurato, può essere collegato a qualunque altro televisore presente in casa, senza necessità di riconfigurazione.

Apple AirPods Pro 2 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Funzione Apparecchio acustico, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Alta fedeltà, Ricarica USB-C

Questi Air Pods sono innovativi sotto diversi punti di vista. Prima di tutto sono in grado di cancellare i rumori di sottofondo e le funzioni, in secondo luogo, offrono la funzione “trasparenza” per ascoltare, invece, il mondo intorno, infine, la funzione “rilevamento conversazione” abbassa in automatico il volume quando qualcuno si avvicina per parlare. Resistenti alla polvere, al sudore e all’acqua.

