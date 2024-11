Amazon Black Friday: le migliori offerte di tecnologia da non perdere

Il Black Friday su Amazon sta per iniziare. Vediamo quali sono le offerte sulla tecnologia da non perdere.

Il Black Friday su Amazon è un’occasione imperdibile, soprattutto per gli amanti della tecnologia che, come ogni anno, attendono quest’evento con ansia, così da poter acquistare ciò che desiderano da tempo o rinnovare qualcosa che già possiedono. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come scovare, anche quest’anno, le promozioni migliori.

Amazon Black Friday

Il Black Friday ha origini molto lontane nel tempo e, sebbene sia nato negli Stati Uniti d’America, sono, ormai, diversi anni che l’evento è celebrato in ogni parte del mondo, sia nei negozi fisici che in quelli virtuali. Come ogni anno, anche Amazon aderirà all’evento e, a differenza di molti altri negozi, ancora una volta, fisici o virtuali, su Amazon l’evento avrà inizio il 21 novembre e si concluderà, ufficialmente, il 2 dicembre, con molte promozioni attive già in questi giorni, anticipatamente per i membri Prime.

Partecipare al Black Friday di Amazon e aderire alle offerte, sia a quelle in anticipo e sia a quelle relative nella settimana del Black Friday, non è difficile. Se non siete ancora membri Prime, tuttavia, vi consigliamo di diventarlo già da adesso perché solo in questo modo potrete avere un’anteprima sugli sconti. Per l’occasione, Amazon propone un abbonamento ad Amazon Prime Music gratuito per tre mesi, con rinnovo automatico, salvo disdetta al termine dei tre mesi. L’offerta è a tempo limitato.

Amazon Black Friday: come prepararsi

Il rischio di spendere più del dovuto con il Black Friday di Amazon c’è sempre ed ecco perché vi consigliamo di:

Stilare una lista degli oggetti che desiderate acquistare

degli oggetti che desiderate acquistare Stabilire un budget da non superare

da non superare Dare la priorità

Monitorare costantemente il sito nell’eventualità che alcuni oggetti desiderati non vengano proposti in sconto anticipatamente, molto prima dell’inizio ufficiale dell’evento

Rispetto a molte altre categorie proposte in promozione, si ritiene che, come tutti gli anni, anche quest’anno gli utenti si concentreranno sull’acquisto dei prodotti tecnologici, come tablet, telefoni cellulari, dispositivi di sicurezza, accessori di supporto per tablet o computer e molto altro ancora.

Amazon Black Friday: le migliori offerte di tecnologia

Destreggiarsi tra le tante offerte per il Black Friday di Amazon non sarà sicuramente facile ed è proprio per questa ragione che vi consigliamo di ponderare i vostri acquisti e dare una lettura al paragrafo che segue perché troverete una lista dei migliori gadget di tecnologia, alcuni dei quali messi in promozione anticipata, per i membri Prime.

Echo Dot (5ª generazione) | Antracite, 2 pezzi + Philips Hue Smart Bulb (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente

Questo bundle è formato da due Echo Dot di quinta generazione e un Philips Hue Smart Bulb, che sono l’essenziale per trasformare la tua casa in una Casa Intelligente. Il dispositivo migliora l’esperienza sonora, con voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

Google Pixel 8 Pro – Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua – Nero ossidiana, 256GB

Il nuovo chip Google Tensor G3 è progettato con l’IA di Google per offrire funzionalità all’avanguardia per foto e video e per essere utile in modi più intelligenti. Inoltre, rende Pixel super veloce ed efficiente. La batteria può durare fino a 24 ore e più, ma con il risparmio energetico estremo può arrivare fino a 72 ore. I tempi di ricarica sono rapidissimi, il design è accattivante e il materiale di realizzazione è di prima qualità.

Samsung Smart TV 50″ QE50Q64DAUXZT QLED 4K, Upscaling 4K, Processore Quantum 4K Lite, AirSlim Design, DVBT-2, Q-Symphony & OTS Lite

Uno Smart TV da 50 pollici, Quantum Processor Lite con risoluzione 4K per colori e luminosità straordinarie, un design sottile e un sistema di gestione dei cavi integrati per ridurre l’ingombro. Il televisore offre esperienze visive e sonore straordinarie e la Samsung TV Plus è una funzione aggiuntiva, oltre alle tante piattaforme di cui già si dispone per guardare i contenuti sia in diretta che in differita.

