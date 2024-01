Cybersicurezza: bozza ddl, sconti pena fino a due terzi per hacker 'pentiti'**

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Giro di vite per gli hacker, ma anche una mano tesa ai pirati informatici 'pentiti' che decidono di aiutare le forze dell'ordine. Lo prevede la bozza del ddl sulla cybersicurezza allo studio del governo. Le pene previste per gli hacker, si legge alla fine d...

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Giro di vite per gli hacker, ma anche una mano tesa ai pirati informatici 'pentiti' che decidono di aiutare le forze dell'ordine. Lo prevede la bozza del ddl sulla cybersicurezza allo studio del governo. Le pene previste per gli hacker, si legge alla fine del primo articolo del disegno di legge, "sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi".