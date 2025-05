Dagli abiti trasparenti allo strascico, cosa è vietato sul red carpet di Cannes 2025

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - 'No vestito, no party'. Il Festival di Cannes, in programma da oggi fino al 24 maggio, dice 'no' alla nudità sul red carpet, banditi gli abiti trasparenti. Pena l'esclusione dalla premiere. È quanto emerge dalle nuove regole ufficial...

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – 'No vestito, no party'. Il Festival di Cannes, in programma da oggi fino al 24 maggio, dice 'no' alla nudità sul red carpet, banditi gli abiti trasparenti. Pena l'esclusione dalla premiere. È quanto emerge dalle nuove regole ufficiali, diffuse dalla kermesse, relative al dress code sul tappeto rosso in nome della "decenza".

Fare notizia con un abito, che non lascia nulla all'immaginazione, come quello che ha indossato Bella Hadid nella scorsa edizione non sarà più possibile "per motivi di decenza, la nudità è vietata sul tappeto rosso, così come in qualsiasi altra area del festival", si legge sul sito ufficiale della kermesse. Inoltre, "non sono ammessi abiti voluminosi, in particolare quelli con un lungo strascico, che impediscano il corretto flusso degli ospiti e complichino la disposizione dei posti a sedere in teatro". Il personale addetto all'accoglienza "è obbligato a vietare l'accesso al tappeto rosso a chiunque non rispetti queste regole".

Vietati anche borse o zaini di grandi dimensioni. Per gli ospiti sono disponibili degli armadietti. Novità sulle scarpe: da quest'anno sono ammesse quelle eleganti o i sandali senza tacco, ma niente sneakers. In passato, alcune attrici hanno protestato contro i tacchi alti, un protocollo ritenuto inattuale. Nel 2016 alla premiere di 'Money Monster' Julia Roberts si è tolta le sue calzature con tacco 12. Due anni dopo, nel 2018, lo ha fatto anche Kristen Stewart alla premiere di 'Blackkklansman'. Due momenti che hanno segnato la storia del Festival di Cannes. In questa edizione banditi anche i selfie. Non solo tra fan e Vip ma anche tra le star.