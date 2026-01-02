Daily Crown: a Harry giova far beneficenza, a Meghan invece 'reset e rituali'

Washington, 2 gen. (Adnkronos) – Meghan Markle ha postato una nuova foto assieme al principe Harry per celebrare l'inizio del 2026. Sul suo account Instagram 'As Ever', la duchessa di Sussex ha condiviso le sue priorità per gennaio, ovvero "resettare" e portare a termine dei "rituali". Condividendo alcune fotografie, Meghan ha scritto: "Gennaio: Reset e rituali" e ha pubblicato fotografie di bevande calde, frutta e candele, e quella con suo marito, in cui è raffigurata mentre lo tiene per mano e i due si sorridono.

Passando dal faceto al serio, un esperto reale ha esortato il principe Harry a fare una cosa importante quest'anno, che gli servirà anche a mantenere la sua popolarità e il suo successo. Da quando ha lasciato la vita reale nel 2020, il secondogenito di re Carlo sembra non aver avuto un percorso chiaro da seguire in termini di vita lavorativa. Tuttavia, ha continuato sempre a fare beneficenza, il che sembra averlo dipinto sotto una luce positiva. Questa sua inclinazione potrebbe essere dovuta al fatto che la beneficenza è qualcosa che il principe ha fatto fin dal suo periodo da membro attivo della famiglia reale. Sebbene non sia noto quale sia l'obiettivo principale di Harry per il 2026, un esperto reale lo ha esortato a continuare a concentrarsi sulle sue iniziative benefiche, in cui è "incredibilmente bravo".

Ma non è tutt'oro quel che luccica. A proposito di beneficenza, infatti, i Sussex hanno lasciato un'importante anticipazione sul futuro dei loro figli. Poco prima di Natale, hanno annunciato cambiamenti nella loro organizzazione benefica, la Archewell Foundation, che cambierà il suo nome in Archewell Philanthropies. In una dichiarazione in cui spiega il cambiamento, la fondazione ha affermato: "Questa entità benefica consente alla coppia e ai loro figli di ampliare i loro sforzi filantropici globali come una famiglia". E che ci sarebbe di male, si potrebbe pensare, nell'allargare la partecipazione alle attività benefiche ai propri figli?

Solitamente, nulla di sbagliato, anzi, l'iniziativa è lodevole. Senonché menzionando i loro figli, il principe Archie, di sei anni, e la principessa Lilibet, di quattro, nella dichiarazione sembrerebbe che la coppia stia pianificando di coinvolgerli nell'organizzazione in futuro, quando da sempre i Sussex, hanno affermato di non voler interferire nelle loro scelte da grandi, che dovranno essere indipendenti dai genitori. In qualche modo, invece, la coppia sta tracciando per loro una strada. Tanto che l'esperto reale Richard Eden del Daily Mail ha affermato: "Sono sinceramente confuso. Harry e Meghan hanno sempre insistito sul fatto che i loro figli sarebbero stati in grado di farsi strada nella vita senza la pressione di aspettative o titoli. Non posso credere che ci sia Harry dietro a tutto questo. Deve essere l'influenza di Meghan".