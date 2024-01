Daily Crown: Harry, 'terrorizzato da papà alla guida dell'elicottero'

Washington, 23 gen. (Adnkronos) - "Quando papà si mise al comando dell'elicottero ne fui terrorizzato". Lo ha raccontato il principe Harry ai Living Legends of Aviation Awards, a Beverly Hills, in California. Il duca di Sussex, che ha ricevuto da John Travolta il riconoscimento...

Washington, 23 gen. (Adnkronos) – "Quando papà si mise al comando dell'elicottero ne fui terrorizzato". Lo ha raccontato il principe Harry ai Living Legends of Aviation Awards, a Beverly Hills, in California. Il duca di Sussex, che ha ricevuto da John Travolta il riconoscimento per il suo lavoro come veterano e pilota dell'esercito britannico, ha parlato della sua esperienza, ricordando il suo primo volo con il padre: “Penso che avessi sette o otto anni, fu su un elicottero Wessex e ci salii dentro così emozionato. E poi mio padre è saltato dietro ai controlli ed ero terrorizzato".

Le parole divertenti di Harry sulla sua prima esperienza di volo e sul padre arrivano nel mezzo delle tensioni ancora non risolte con la famiglia reale, seguite alla pubblicazione del suo libro-scandalo di memorie 'Spare', nel gennaio 2022. Più recentemente, una nuova biografia del giornalista Robert Hardman ha fatto alcune rivelazioni scioccanti sulla relazione tra Harry e sua moglie Meghan Markle con la famiglia reale.

L'ultima notizia in ordine di tempo sul dissidio fra il duca di Sussex e Buckingham Palace l'ha data l'esperto reale Robert Hardman, nel suo libro uscito qualche giorno fa 'Charles III: The Inside Story'. Nella biografia, l'autore racconta che Elisabetta II era infuriata per l'affermazione di Harry e Meghan, secondo la quale aveva approvato che la coppia chiamasse la loro figlia Lilibet, il suo soprannome da bambina. Buckingham Palace ha respinto la richiesta dei Sussex di sostenere pubblicamente la loro affermazione.