Daily Crown: il sensitivo, 'prima di 8 anni, nessuna pace fra Harry e Carlo e William'

Londra, 31 lug. (Adnkronos) - Non bastavano schiere di esperti, giornalisti reali, opinionisti vari, ex membri dello staff di corte, collaboratori, amici e amici degli amici, e familiari, che in questi ultimi anni si sono sbilanciati sull'ipotesi di pace fra il principe Harry e re Carlo e il fr...

Londra, 31 lug. (Adnkronos) – Non bastavano schiere di esperti, giornalisti reali, opinionisti vari, ex membri dello staff di corte, collaboratori, amici e amici degli amici, e familiari, che in questi ultimi anni si sono sbilanciati sull'ipotesi di pace fra il principe Harry e re Carlo e il fratello erede al trono William (chi sì e chi no, c'era chi propendeva per un possibile ramoscello di ulivo, teso dal re oppure da uno dei figli.

E c'era chi quel ramoscello lo bruciava senza esitare, dicendosi convinto che una riconciliazione in casa Windsor non sarà mai possibile).

Adesso è l'inedita volta del 'sensitivo di corte', che, carte alla mano, sostiene che "non c'è nulla che faccia presagire la pace tra le famiglie per i prossimi otto o dieci anni". Il Daily Mail cita il "famoso" George Valentino, che già nel 2019 (due anni prima della nascita della figlia del duca e della duchessa di Sussex) aveva previsto la controversia riguardo la decisione di Harry e Meghan di chiamare la loro secondogenita Lilibet. Dopo aver studiato le carte, il sensitivo ha sentenziato: "Non ci sarà alcuna riconciliazione e Harry sarà sempre un emarginato, almeno per i prossimi 8-10 anni".

Valentino, tra i cui clienti figura la star di 'The Only Way Is Essex' Gemma Collins, afferma che William e Harry recupereranno il loro rapporto in "vecchiaia". E non prevede che in futuro Meghan e Kate facciano la pace, perché "uno dei motivi per cui la duchessa di Sussex è frustrata con la principessa del Galles è che non ha spinto William a riconciliarsi con suo fratello. Ecco perché Meghan è sulla difensiva". Sebbene il futuro del principe Harry, per quanto riguarda la riparazione delle sue relazioni, non sia roseo, Valentino afferma che potrebbe fare qualche passo avanti con il futuro re, il figlio di William, il principe George. "Il bello è che Harry cercherà di mantenere un rapporto con il principe George. Sarà un benefattore e gli manderà biglietti o messaggi. Ma temo che non ci sarà reciprocità".