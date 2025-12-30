Dal rovere al bamboo: la cultura del parquet secondo Armony Floor

In un settore dove spesso prevalgono criteri estetici o logiche promozionali, esistono aziende che fondano la propria proposta su elementi più solidi: materia prima selezionata, processi controllati e una visione tecnica del prodotto. È il caso di Armony Floor, realtà industriale con sede a Coria...

In un settore dove spesso prevalgono criteri estetici o logiche promozionali, esistono aziende che fondano la propria proposta su elementi più solidi: materia prima selezionata, processi controllati e una visione tecnica del prodotto. È il caso di Armony Floor, realtà industriale con sede a Coriano (RN), attiva nella produzione e distribuzione diretta di pavimenti in legno ad alte prestazioni.

Il modello operativo di Armony Floor si basa su una struttura essenziale ma efficiente: produzione interna di parquet in rovere e bamboo, importazione diretta delle materie prime e vendita senza intermediari. Questa impostazione consente di offrire al mercato una proposta chiara, con tempi di consegna ridotti, tracciabilità garantita e una qualità costante su tutta la gamma.

L’azienda si rivolge a interior designer, architetti, rivenditori e privati con un catalogo progettato per rispondere a esigenze reali, nei settori residenziale, commerciale e contract. Oltre alle soluzioni più consolidate – come il parquet flottante, prefinito a incastro, o le superfici SPC per ambienti umidi o ad alta intensità – Armony Floor propone configurazioni a spina francese e ungherese, collezioni outdoor e pannelli boiserie, sviluppati per estendere la coerenza materica anche alle superfici verticali.

La materia è il punto di partenza: il rovere europeo, apprezzato per le sue doti strutturali e dimensionali, è affiancato dal bamboo, materiale che unisce leggerezza, sostenibilità e resistenza meccanica. Tutti i prodotti sono realizzati con colle e vernici prive di formaldeide e utilizzano essenze provenienti da foreste certificate, nel pieno rispetto delle normative europee in materia di sicurezza e salubrità indoor.

A differenza di molte realtà del settore, Armony Floor accompagna la propria offerta con una dotazione tecnica concreta: il sito ufficiale www.pavimentieparquet.com consente di esplorare in dettaglio le collezioni, consultare schede tecniche complete, confrontare soluzioni e richiedere campioni gratuiti spediti entro 48/72 ore.

Lo showroom di Coriano rappresenta invece uno spazio fisico per approfondire materiali e sistemi di posa, mentre una rete di posatori qualificati è attiva su tutto il territorio nazionale.

Oltre agli aspetti operativi, l’azienda ha sviluppato un sistema informativo accessibile utile sia ai progettisti che al cliente finale: articoli tecnici, guide alla scelta, confronti tra materiali e consigli per la manutenzione sono raccolti in un blog aggiornato, pensato per supportare decisioni fondate su criteri oggettivi e non solo su tendenze temporanee.

Armony Floor si posiziona oggi come un interlocutore stabile e tecnico, adatto a chi cerca un pavimento in legno che non sia semplicemente decorativo, ma parte integrante del progetto. L’identità del prodotto nasce dall’incontro tra competenza produttiva, cura dei materiali e visione progettuale. Un’identità che si costruisce ogni giorno, partendo dalla materia e guardando al risultato nel tempo.