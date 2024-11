Un acquisto controverso

La stagione dei Dallas Cowboys è stata un vero e proprio ottovolante, con alti e bassi che hanno lasciato i tifosi con più domande che risposte. Con un record di 3-5, il proprietario Jerry Jones ha deciso di agire sul mercato, dimostrando che la squadra non è intenzionata a svendere i propri giocatori. L’acquisto del ricevitore Jonathan Mingo dai Carolina Panthers ha però sollevato un vespaio di critiche, in particolare per il prezzo pagato: una scelta al quarto turno del draft 2025.

Le reazioni degli esperti

Le opinioni sul trasferimento di Mingo sono state contrastanti. Secondo quanto riportato da Jane Slater della NFL Network, un general manager di un’altra squadra ha definito l’affare “troppo costoso”, suggerendo che il valore reale di Mingo sia più vicino a una scelta al quinto turno. Nonostante il potenziale del giocatore, che era stato selezionato al secondo turno dopo una carriera promettente a Ole Miss, le sue prestazioni in questa stagione sono state deludenti, con sole 12 ricezioni per 121 yard e nessun touchdown.

Critiche e scelte discutibili

La scelta di Jones di investire su Mingo ha suscitato anche l’attenzione di ex giocatori, come l’ex quarterback Robert Griffin III, che ha sottolineato come i Cowboys abbiano speso più per Mingo rispetto a quanto fatto dai Kansas City Chiefs per DeAndre Hopkins. Le critiche non si sono fermate qui: molti tifosi e analisti hanno messo in discussione la gestione della squadra da parte di Jones, evidenziando come le scelte recenti non abbiano portato i risultati sperati. La mancanza di aggressività sul mercato dei free agent ha lasciato i Cowboys in una posizione vulnerabile, specialmente con l’infortunio di Dak Prescott, che lo terrà lontano dal campo per almeno quattro partite.

Un futuro incerto

Con un record sotto il .500 e una stagione che sembra complicarsi ulteriormente, la pressione su Jerry Jones aumenta. La decisione di riunire Ezekiel Elliott, che ha mostrato segni di declino, e l’assenza di un running back di alto livello come Derrick Henry, hanno messo in evidenza le lacune nella strategia della squadra. Mentre i Cowboys cercano di mantenere vive le speranze di un posto nei playoff, l’acquisto di Mingo potrebbe rivelarsi un’ulteriore fonte di frustrazione per i tifosi, che si aspettano scelte più sagge e mirate per il futuro.