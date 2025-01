Danno erariale in Calabria: oltre 35 milioni per un termovalorizzatore mai av...

Danno erariale in Calabria: oltre 35 milioni per un termovalorizzatore mai av...

Danno erariale contestato

La Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria ha avviato un’azione legale per contestare un danno erariale che supera i 35 milioni di euro. Questo importo è legato all’appalto del 2000 per la costruzione di un termovalorizzatore e di vari centri di stoccaggio, parte del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti denominato ‘Calabria Nord’. L’indagine ha messo in luce gravi irregolarità nella gestione dei fondi pubblici, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull’efficienza delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nella regione.

Un appalto controverso

Il caso riguarda un appalto aggiudicato nel 2000 dal commissario straordinario di governo per l’emergenza rifiuti in Calabria. Nonostante l’importanza del progetto, l’opera non è mai stata avviata a causa di un contenzioso legale che ha bloccato i lavori. Questo ha portato a una situazione di stallo che ha avuto ripercussioni significative sul sistema di gestione dei rifiuti nella regione, aggravando ulteriormente la già critica situazione ambientale. L’indagine ha coinvolto un avvocato e un dirigente della Regione, entrambi citati in giudizio per la loro responsabilità nella vicenda.

Indagini e responsabilità

Il provvedimento della Corte dei conti è il risultato di un’indagine condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, che hanno esaminato a fondo la documentazione relativa all’appalto e alle spese sostenute. Le indagini hanno rivelato una serie di anomalie e mancanze che hanno portato alla decisione di contestare il danno erariale. Questo caso rappresenta un’importante opportunità per riflettere sulla necessità di una maggiore vigilanza e controllo nella gestione dei fondi pubblici, specialmente in settori delicati come quello dei rifiuti, dove la trasparenza è fondamentale per garantire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.