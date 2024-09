Davide Maggio e Stefania Orlando hanno avuto un diverbio: "Per quale motivo non ti presento le mie scuse"

Davide Maggio, ospite di Pomeriggio 5, ha offeso Stefania Orlando, definendo una questione tra lei e Beatrice Luzzi come "roba da pettegolezzi". La Orlando ha chiesto delle scuse, ma Davide ha rifiutato di scusarsi, sostenendo che il suo commento fosse generale e non diretto a lei. La discussione è continuata, con Stefania che lo ha accusato di essere maleducato e Roberta Ruiu che l'ha appoggiata. Infine, l'ospite Myrta Merlino è intervenuta per placare la situazione.

Qualche giorno fa, Davide Maggio ha descritto la questione tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi come “roba da pettegolezzi”, offendendo la presentatrice. Entrambi sono stati successivamente ospiti di Myrta Merlino su Pomeriggio 5, fornendo a Stefania Orlando l’opportunità di affrontarlo e chiedere delle scuse. “Ci hai etichettati come chiacchierone, dovresti almeno chiedere scusa”, ha dichiarato. Tuttavia, non sono arrivate scuse. Al contrario, Davide ha risposto: “Stefania, il mio commento era generale. Il fatto che tu ti senta offesa mi fa pensare che ti identifichi nel termine ‘chiacchierone’. Se rispetti le chiacchierone, perché vuoi delle scuse?”. Stefania ha risposto: “Non mi considero una chiacchierona, ma hai usato il termine in maniera dispregiativa”, affermando il rispetto per quelle che la dicono. “Lo confermo, l’ho fatto con sarcasmo, ma non mi scuso, è un parere”, ha replicato Davide, lasciando Stefania a bocca aperta. “Quindi confermi e non ti scusi? Sei maleducato. C’è una differenza tra avere una opinione e insultare, hai usato il termine in senso negativo”, ha ribattuto Stefania, sostenuta da Roberta Ruiu, un’altra ospite in studio. “Ma senza di noi, cosa diresti? Anche tu devi arrivare alla fine del mese”, ha affermato Stefania, attaccando. Questo ha infastidito Davide, che ha risposto: “Se non parlassi di voi, parlerei di altro. Non ho bisogno del Grande Fratello per sopravvivere, a differenza tua, cara Stefania”.

Non mi serve cantare come quel’altra che sta discutendo ora [si riferisce a Roberta Ruiu, nota del redattore]. Non sono scortese, sono semplicemente qualcuno che ha espresso un punto di vista legittimo. Non ritengo l’essere lavandaia un insulto, se tu lo vedi come tale, è un problema tuo. Le donne sono spesso le peggiori nemiche di se stesse. A quel punto, Myrta Merlino è intervenuta per riportare l’ordine: “Davide criticava una dinamica, se avesse detto ‘Stefania Orlando è una lavandaia’, io stessa l’avrei rimproverato”.