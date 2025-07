Dazi: Bonaccini, 'danni per 20 mld secondo Confindustria, governo si svegli'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Quando ponevo il problema alcuni colleghi di Fratelli d’Italia mi rispondevano che l’amicizia e la stima reciproca tra Trump e Meloni ci avrebbe evitato i dazi, che di per sé era una risposta semplicemente ridicola. E quelli della Lega, Vannacci in...

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "Quando ponevo il problema alcuni colleghi di Fratelli d’Italia mi rispondevano che l’amicizia e la stima reciproca tra Trump e Meloni ci avrebbe evitato i dazi, che di per sé era una risposta semplicemente ridicola. E quelli della Lega, Vannacci in primis, che ulteriori dazi ci avrebbero fatto addirittura bene, che di per sé era una risposta semplicemente imbecille.

Con tutto il rispetto". Lo scrive Stefano Bonaccini sui social postando l'intervista di oggi del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

"Adesso vediamo cosa rispondono, non a me, ma al presidente di Confindustria Orsini che quantifica in 20 miliardi il danno per il nostro Paese. E il governo italiano si svegli ad appoggiare accordo con Mercosur, per farla diventare la più grande area di libero scambio al mondo e permettere di aprire nuovi mercati commerciali, come antidoto al dipendere troppo da alcuni Paesi".

"Certo che ci sono anche rischi, ma le opportunità siano decisamente superiori, basti vedere cosa è accaduto con l’accordi siglato nove anni fa con il Canada che ha aumentato sia le esportazioni verso quel paese che il surplus commerciale a nostro vantaggio".