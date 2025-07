Dazi: Boschi, 'Meloni ha perso ogni credibilità, altro che patriota'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Meloni non ha alcuna credibilità. Aveva promesso che avrebbe fermato i dazi, poi che sarebbe finito 0 a 0 tra Europa e USA, poi che il 10% era un buon accordo. E invece siamo al 15%, che si somma a quelli che gia colpiscono acciaio e altri settori. Intanto firmiamo miliardi in gas e armi americane, senza nulla in cambio.

Meloni non è stata un ponte tra Usa e Ue come voleva far credere. Altro che patriottismo: la sua sudditanza verao Trump ci ha portato ad abbassare la testa. Ha reso più forte l’economia statunitense e dato un colpo a quella italiana". Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi in un’intervista ad Avvenire.

“Manca chiarezza sull’accordo, le imprese perdono certezze. Si sta scherzando con la sopravvivenza di alcune aziende e con la vita dei loro lavoratori e il governo chiude per ferie. Italia Viva – sottolinea – ha chiesto un tavolo permanente: solo silenzio. Renzi è stato l’unico leader ad avere il coraggio di dire no a un secondo mandato della Presidente della Commissione, e oggi i fatti gli danno ragione. Serve autorevolezza. Draghi avrebbe saputo trattare con la forza e la visione necessarie. Invece a Trump che ha iniziato una guerra commerciale, la risposta dell’Europa è stata una resa. Dov’è finita la Meloni patriota? La sua amicizia con Trump, i suoi selfie a Mar a Lago, costano cari al nostro Paese sia per la crescita che per i posti di lavoro. E soprattutto, dove sono i 25 miliardi annunciati da Meloni a sostegno delle nostre imprese? Dove il taglio alla burocrazia?”, chiede.